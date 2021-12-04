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Собянин заявил о готовности Москвы принять ЭКСПО в 2030 году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Москва обладает успешным опытом проведения крупных международных мероприятий и полностью готова принять ЭКСПО-2030, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия", - сказал он на ЭКСПО-2020.

Собянин добавил, что у столицы России, конечно, "конкуренты очень сильные": Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия.

Он также напомнил, что у российской столицы имеется успешный опыт проведения крупных международных мероприятий.

Москва является одним из кандидатов на право проведения ЭКСПО-2030.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин поддержал заявку российской столицы и выразил уверенность в том, что Москва, в случае одобрения заявки, сможет провести "Экспо-2030" на высшем уровне.

"Мне говорить о Москве очень легко. Это мой любимый город. Мы работаем, живем в Москве, видим, как она красива, как она хорошеет", - отметил премьер.

Москва Сергей Собянин ЭКСПО Михаил Мишустин

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