"Группе ЛСР" разрешили построить филиал Эрмитажа в промзоне ЗИЛа

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Группа ЛСР" получила разрешение на строительство филиала музейного комплекса Эрмитаж в бывшей промзоные ЗИЛа в Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. Разрешение действительно до 12 марта 2023 года.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что ЛСР готова приступить к работе.

Филиал построят по адресу улица Автозаводская, владение 23/4. Его площадь превысит 12,1 тысячи кв.м, это будет пятиэтажное здание-куб с подземным этажом. Его фасады представлять собой сетку из металлических конструкций под медь. Из входного холла будут видны все выставочные этажи. Пространство будет просматриваться насквозь - от бульвара и до парка "Тюфелева роща". В здании будут выставочные, рекреационные помещения и конференц-холлы.

В мэрии рассчитывают, что строительство продлится два или два с половиной года.