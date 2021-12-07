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Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ

В результате пострадали два человека

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ "Рязанский" и открыл стрельбу. По предварительным данным, охранник и оператор получили пулевые ранения", - сказал источник.

Открывший стрельбу в МФЦ был задержан силовиками, сообщил собеседник агентства. По данным источника, это москвич 45 лет.

За жизнь охранника и оператора борются врачи.

Москва

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