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Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ

Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал мэр в твиттере.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, в МФЦ "Рязанский" пришел мужчина с пистолетом, который отказался надевать маску. Охранник попробовал выпроводить его, и тогда мужчина начал стрелять. Нападавшего задержали, оказалось, что это 45-летний москвич.

Информацию о задержании стрелявшего сотрудником подразделения по вопросам миграции подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москва Сергей Собянин

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