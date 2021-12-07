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Собянин заявил о героизме погибшего охранника МФЦ "Рязанский"

Он назвал имена обоих погибших и отличившегося полицейского, который задержал стрелка

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями охранника МФЦ "Рязанский", который погиб в результате стрельбы, и полицейского, который задержал стрелявшего. Он также назвал во "ВКонтакте" имена погибших и отличившегося сотрудника полиции.

Охранника звали Алексей Рузлев. По словам Собянина, Рузлев "повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей".

"Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев - один, без оружия, задержал преступника", - добавил мэр.

"Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - написал также Собянин.

Ранее он во "ВКонтакте" сообщил о случившемся и выразил соболезнования близким погибших.

Ранее в МВД сообщили, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил представить к награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал подозреваемого. В пресс-центре ведомства уточнили, что Домолаев не был вооружен, а у стрелявшего были при себе пистолет и нож.

Днем во вторник посетитель МФЦ "Рязанский" открыл стрельбу по людям, ранил четверых, в том числе десятилетнюю девочку, и убил двоих. Его задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

МФЦ Рязанский Москва Сергей Глазов коронавирус Сергей Собянин МВД

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