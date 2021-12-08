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У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов
Фото: АГН "Москва"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - У москвича Сергея Глазова, которого задержали после стрельбы по людям в МФЦ "Рязанский", при себе обнаружили крупную сумму денег и больше двух десятков патронов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках расследования с места происшествия был изъят пистолет, свыше двух десятков патронов. В его сумках нашли свыше 27 тысяч евро (более 2,2 млн рублей - ИФ), почти две сотни долларов, а также не менее 25 тысяч рублей", - сказал он.

По его словам, у подозреваемого также нашли отвертку, микросхему для ноутбука и аккумуляторную болгарку.

Ранее сообщалось, что у задержанного был при себе не зарегистрированный на него пистолет "Глок". Также у него была сумка, из которой торчали провода. Сумку проверили саперы, взрывных устройств там не оказалось.

Он добавил, что у задержанного также изъяты "отвертка, микросхема для ноутбука и аккумуляторная болгарка".

Днем 7 декабря посетитель МФЦ "Рязанский" в зоне ресепшен открыл стрельбу по людям. Были убиты сотрудник центра и охранник, а еще четыре человека получили ранения. Стрелявшего задержал невооруженный сотрудник полиции Георгий Домолаев. Он рассказал затем журналистам, что кроме пистолета у подозреваемого был на поясе нож.

Источники "Интерфакса" затем рассказали, что задержанный вел себя агрессивно и неадекватно и что он высказывался против прививок. Конфликт с ним начался, когда он отказался надеть маску при входе в МФЦ. На учете у наркологов и психиатров задержанный не состоит.

МФЦ Рязанский Москва Сергей Глазов коронавирус МВД

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