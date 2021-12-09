Новым председателем Мосгоризбиркома стала Ольга Кириллова

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Член МГИК Ольга Кириллова избрана председателем Мосгоризбиркома, передает корреспондент "Интерфакса".

"По результатам тайного голосования Кириллова Ольга Евгеньевна получила необходимое количество голосов", - сказал член МГИК Фаяс Халилуллин на заседании комиссии.

Председатель счетной комиссии МГИК Евгений Андриенко отметил, что решение было принято единогласно.

В тайном голосовании приняли участие все 14 членов комиссии МГИК нового состава.

1 декабря председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объявил о завершении формирования нового состава комиссии МГИК. В него вошли: Игорь Аленькин, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", Станислав Вавилов, выдвинутый партией "Гражданская Платформа", Юрий Ермолов, выдвинутый МГИК, Ольга Кириллова и Дмитрий Реут, выдвинутые Центризбиркомом РФ, Рима Кузнецова, выдвинутая советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, Владимир Попов, выдвинутый советом депутатов муниципального округа Рязанский, Фаяс Халилуллин, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость", Ольга Кудрявцева, выдвинутая "Единой Россией", Марина Прозорова, выдвинутая партией "Новые люди", Вячеслав Дунаев, выдвинутый "Справедливой Россией", Александр Ноздрин от ЛДПР, Николай Геращенко от КПРФ и Евгений Андриенко от Московской федерации профсоюзов.

Прием документов в новый состав МГИК стартовал 10 октября и продолжался в течение месяца - до 9 ноября. Состав Мосгоризбиркома формируется из 14 членов комиссии с правом решающего голоса. Семь человек назначил указом мэр Москвы, еще семь - Мосгордума.