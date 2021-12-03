ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком предложит на должность председателя Мосгоризбиркома кандидатуру члена этой комиссии, бывшего начальника главка МВД по миграции Ольги Кирилловой, говорится в проекте постановления ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 9 ноября сообщила, что Юрий Ермолов по личным причинам решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, но останется работать в комиссии. Уже тогда она добавила, что ЦИК предлагает поставить Кириллову во главе МГИК.

Она напомнила, что Кириллова состоит в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отметила ее принципиальность и профессионализм, и назвала ее "лучшей кандидатурой, которая только могла быть предложена".

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил "Интерфаксу", что возглавит МГИК тот, кого изберут на заседании МГИК по предложению ЦИК.

Ольга Кириллова была назначена членом МГИК в апреле 2020 года мэром Сергеем Собяниным по предложению ЦИК. До этого она была членом Общественной палаты Москвы и с апреля 2016 года до января 2019 года руководила управлением МВД по вопросам миграции, она генерал-майор полиции в отставке.