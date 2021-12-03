Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком предложит на должность председателя Мосгоризбиркома кандидатуру члена этой комиссии, бывшего начальника главка МВД по миграции Ольги Кирилловой, говорится в проекте постановления ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 9 ноября сообщила, что Юрий Ермолов по личным причинам решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, но останется работать в комиссии. Уже тогда она добавила, что ЦИК предлагает поставить Кириллову во главе МГИК.

Она напомнила, что Кириллова состоит в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отметила ее принципиальность и профессионализм, и назвала ее "лучшей кандидатурой, которая только могла быть предложена".

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил "Интерфаксу", что возглавит МГИК тот, кого изберут на заседании МГИК по предложению ЦИК.

Ольга Кириллова была назначена членом МГИК в апреле 2020 года мэром Сергеем Собяниным по предложению ЦИК. До этого она была членом Общественной палаты Москвы и с апреля 2016 года до января 2019 года руководила управлением МВД по вопросам миграции, она генерал-майор полиции в отставке.

Ольга Кириллова Мосгоризбирком МВД ОП Москвы Центризбирком Элла Памфилова Юрий Ермолов

Новости по теме

Новости

Meta, Google и TikTok в 2021 году оштрафованы на 111 млн руб. из-за запрещенного контента

Пандемия коронавируса

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Сайт Etsy разблокирован в России

Сайт Etsy разблокирован в России

Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

В Москве задержан стрелявший по такси водитель внедорожника

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Людям со слабым иммунитетом может понадобиться более частая вакцинация от COVID

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

В России нет случаев заболевания "омикрон"-штаммом COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });