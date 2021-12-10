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Москва купит у "Ростеха" территорию бывшего завода "МиГ"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" отменил торги по продаже территории бывшего завода "РСК "МиГ" возле метро "Динамо". Эти земли, оцененные ранее в 40 млрд рублей, купит Москва.

"Аукцион отменен. На текущий момент нет ни одной заявки. Есть покупатель, готовый заплатить рыночную цену и лучше всех знающий, что делать с этой землей, - это город Москва. И для столицы, и для нашей компании это лучший вариант из всех возможных", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Как сообщалось, торги были объявлены в ноябре этого года. На продажу выставлялись три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости. Начальная цена лота была 35,5 млрд руб., затем ее повысили до 40 млрд руб.

По словам представителя "Ростеха", конкурс предусматривал оплату объекта в рассрочку, в случае с прямой продажей Москве "средства от сделки поступят максимально быстро в полном объеме уже в этом году". "Вырученные средства имеют целевой характер и будут направлены на развитие авиастроения", - добавил он.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил ранее, что выставленная на торги территория "МиГа" заинтересовала "почти всех крупных девелоперов".

"МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны РФ. В производственный кластер компании, согласно данным ее сайта, входят "Луховицкий авиационный завод", нижегородский авиазавод "Сокол", "Калязинский машиностроительный завод".

Ростех

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