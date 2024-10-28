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В Москве на территории завода "МиГ" построят жилье по программе КРТ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве на территории бывшего завода "МиГ" построят кварталы с жильем, общественно-деловыми и социальными объектами по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 га привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 млн кв.м недвижимости", - рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

В проект вложат не менее 300 млрд рублей, при этом город будет ежегодно получать 12 млрд рублей, уточнил Ефимов. В утвержденный проект планировки территории входит 89,97 га, из которых более 63 га - это территория завода "МиГ".

Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на месте завода построят более 1,4 млн кв.м жилья, в том числе по реновации, а также около 940 тысяч кв.м другой недвижимости.

В пресс-службе комплекса дополнили, что всего в рамках КРТ для реновации и других нужд города построят более 1 млн кв.м жилья. Инвесторы реализуют 14 проектов общей площадью 354 га. Речь идет о территориях в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

Владимир Ефимов КРТ Максим Гаман МиГ Москва
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