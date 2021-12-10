В МЧС уточнили, что пожар был в центре колопроктологии рядом с 67-й больницей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пожар, который произошел вечером на северо-западе Москвы, случился не в больнице №67, как говорили источники "Интерфакса", а в в расположенном рядом в Государственном научном центре колопроктологии им.Рыжих, сообщили в регионально управлении МЧС.

"Происходило возгорание оборудования в кабинете на 8-м этаже на площади 5 квадратных метров, - сказали в управлении. - В 20:20 пожар был полностью ликвидирован".

"У нас в больнице ничего не горит. Это задымление в соседнем здании, Центре колопроктологии имени Рыжих", - сообщили "Интерфаксу" в справочной 67-й больницы. О том же агентству сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Источники ранее сообщили, что горело помещение на одном из верхних этажей больницы №67 на улице Саляма Адиля, никто не пострадал, пациентов перевели на нижние этажи.