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Источник сообщил о пожаре в ковид-больнице в Москве

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы случился пожар в больнице №67, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В этой больнице лечат в том числе больных COVID-19.

"Возгорание зафиксировано на девятом этаже больницы 67 на улице Саляма Адиля. Пациентов эвакуируют на нижние этажи", - сказал собеседник агентства.

Затем опять же от источника поступила информация о том, что возгорание началось в лаборатории на 8-м этаже лечебного корпуса. Пожару присвоен повышенный второй номер сложности. По предварительным данным собеседника агентства, никто не пострадал.

В 20:25 по Москве источник сообщил, что пожар локализовали на площади 5 квадратных метров и затем потушили. Он уточнил, что в лаборатории на восьмом этаже загорелось оборудование, рассматриваются версии короткого замыкания и неисправности техники.

Москва коронавирус

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