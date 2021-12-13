Экс-начальника ГРУ Ладыгина похоронят на Троекуровском кладбище 14 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генерал-полковник Фёдор Ладыгин, который руководил Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ в 1992-1997 годах, будет похоронен 14 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, начало прощания намечено на 11 часов.

Ладыгин скончался в Москве 11 декабря на 85-м году жизни.

Фёдор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в селе Мазикино Корочанского района Курской (ныне - Белгородской) области. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

После увольнения в запас был вице-президентом Союза ветеранов военной разведки.

В 1999 году генерал-полковник Ладыгин выдвигался в депутаты Госдумы.