Умер бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Федор Ладыгин скончался в Москве, сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Генерал-полковник Ладыгин руководил ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах.

Он родился в Белгородской области, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

После увольнения в запас был вице-президентом Союза ветеранов военной разведки.

В 1999 году выдвигался в депутаты Госдумы.