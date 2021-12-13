Столичный регион предупредили о снегопаде вечером и тумане утром

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе к вечернему часу пик синоптики ожидают сильный снегопад, а ночью сгустится туман и видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров, предупредили в московском управлении ГИБДД.

Поэтому в автоинспекции рекомендовали автомобилистам вечером в понедельник отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, использовать противотуманные фары и снизить скорость. Пешеходам посоветовали быть внимательными при переходе дороги.

С 21 часа 13 декабря и до 9 часов утра 14 декабря в Москве возможен снег и мокрый снег, а утром туман с видимостью до 200-700 метров и гололедица, предупредила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Телеграм-канал комплекса городского хозяйства сообщил, что за сутки в регионе может выпасть 2-4 см снега при температуре -1... -3 градуса. При необходимости городские службы обещают обрабатывать дороги и тротуары противогололедными реагентами.