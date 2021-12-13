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Самый мощный звездопад года ожидается в ночь на вторник

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В ночь с 13 на 14 декабря в небе ожидается один из самых красивых метеорных потоков года. Об этом сообщили в Московском планетарии.

"Ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы! Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом", - отмечается в сообщении.

В планетарии отметили, что Геминиды - это метеорный поток-гигант, действующий каждый год в первой половине декабря. По своей масштабности он превосходит остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

При ясной погоде яркие метеоры Геминид будут видны на всей территории России, но в этом году Луна (близкая к полнолунию, которое произойдет 19 декабря) помешает наблюдениям. Наибольшую высоту над южным горизонтом область вылета метеоров Геминид набирает около 2 часов ночи.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 декабря (в самую длинную ночь года) россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час.

Московский планетарий

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