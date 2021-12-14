Высота снежного покрова в Москве выросла до 25-30 см

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Прирост осадков за последние 24 часа в столице составил 9 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"В городе, по предварительным расчетам, выпало 16% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за сутки выросла до 25 см", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что эти данные получены в 9:00 вторника с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Месячная норма осадков для декабря в Москве - 56 мм.

Прирост свежевыпавшего снега в столице с начала декабря, по оценкам синоптиков, превысил 35 см.

По данным сайта "Метеоновости", к утру вторника высота снежного покрова в районе МГУ составила 28 см, в Тушино - 30 см. Последний раз такие сугробы отмечались в Москве в середине декабря 2016 года, отмечается в сообщении.

Дорожные пробки в семь баллов образовались в Москве к 9:00 вторника. Столичный департамент транспорта из-за сильного снегопада рекомендует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях.