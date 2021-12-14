Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москва с утра встала в 7-балльных пробках

Москва с утра встала в 7-балльных пробках
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Дорожные пробки в семь баллов образовались в Москве утром во вторник, из-за сильного снегопада водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, 7-балльные пробки отмечаются в 9 утра, для утреннего часа пик это сильная загруженность.

Движение сильно затруднено в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Департамент призвал в течение дня, утренний и вечерний часы пик воспользоваться общественным транспортом: отказ от поездок на личных автомобилях позволит коммунальным службам убрать снег с дорог.

Городской общественный транспорт работает штатно, добавили в ведомстве.

За неполные сутки в Москве выпало свыше 15% месячной нормы осадков.

Москва

Новости по теме

Новости

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

В Москве в парке Горького загорелся склад

До 4 см снега может выпасть в Москве в понедельник

В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета улетят в Краснодар резервным бортом

Движение на МЦД-1 возобновлено после часового сбоя

Поезда на МЦД-1 ходят с задержками из-за человека на путях

На Солнцевской линии метро Москвы интервалы движения увеличились из-за человека на пути

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о пожаре в ковид-больнице в Москве

Москва купит у "Ростеха" территорию бывшего завода "МиГ"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });