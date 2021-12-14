Москва с утра встала в 7-балльных пробках

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Дорожные пробки в семь баллов образовались в Москве утром во вторник, из-за сильного снегопада водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, 7-балльные пробки отмечаются в 9 утра, для утреннего часа пик это сильная загруженность.

Движение сильно затруднено в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Департамент призвал в течение дня, утренний и вечерний часы пик воспользоваться общественным транспортом: отказ от поездок на личных автомобилях позволит коммунальным службам убрать снег с дорог.

Городской общественный транспорт работает штатно, добавили в ведомстве.

За неполные сутки в Москве выпало свыше 15% месячной нормы осадков.