Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд прекратил дела против Киркорова по нарушениям ПДД в связи с оплатой штрафов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы прекратил административные дела в отношении певца Филиппа Киркорова в связи с оплатой штрафов, связанных с нарушениями правил дорожного движения.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, постановлениями мирового судьи судебного участка № 422 производства по административному материалу, возбужденные на основании протоколов о правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), в отношении Киркорова прекращены

В суде уточнили, что штрафы певцом оплачены.

Сам Киркоров в судебном заседании не участвовал.

"Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов - судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство. Еще раз хочу повторить, что нужно тщательно проверять все данные прежде, чем идти в суд и смешить народ фиктивными исками", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы артиста.

Административные протоколы были составлены в отношении Киркорова с января по ноябрь 2021 года. Сумма невыплаченных певцом штрафов составляла примерно 45 тысяч рублей. Как сообщалось, из-за неуплаты штрафов Киркорову грозил административный арест.

Филипп Киркоров Москва Зульфия Гуринчук Таганский суд

Новости по теме

Новости

Москва с утра встала в 7-балльных пробках

Москва с утра встала в 7-балльных пробках

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

В Москве в парке Горького загорелся склад

До 4 см снега может выпасть в Москве в понедельник

В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета улетят в Краснодар резервным бортом

Движение на МЦД-1 возобновлено после часового сбоя

Поезда на МЦД-1 ходят с задержками из-за человека на путях

На Солнцевской линии метро Москвы интервалы движения увеличились из-за человека на пути

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о пожаре в ковид-больнице в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });