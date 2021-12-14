Суд прекратил дела против Киркорова по нарушениям ПДД в связи с оплатой штрафов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы прекратил административные дела в отношении певца Филиппа Киркорова в связи с оплатой штрафов, связанных с нарушениями правил дорожного движения.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, постановлениями мирового судьи судебного участка № 422 производства по административному материалу, возбужденные на основании протоколов о правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), в отношении Киркорова прекращены

В суде уточнили, что штрафы певцом оплачены.

Сам Киркоров в судебном заседании не участвовал.

"Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов - судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство. Еще раз хочу повторить, что нужно тщательно проверять все данные прежде, чем идти в суд и смешить народ фиктивными исками", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы артиста.

Административные протоколы были составлены в отношении Киркорова с января по ноябрь 2021 года. Сумма невыплаченных певцом штрафов составляла примерно 45 тысяч рублей. Как сообщалось, из-за неуплаты штрафов Киркорову грозил административный арест.