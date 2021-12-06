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Киркорову грозит до 15 суток ареста из-за неуплаты 90 штрафов о нарушении ПДД

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал десятки протоколов об административном правонарушении в отношении певца Филиппа Киркорова из-за неуплаты им штрафов, связанных с нарушениями правил дорожного движения, певцу грозит административный арест на срок до 15 суток.

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов о правонарушениях, составленных сотрудниками ГИБДД в отношении Киркорова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Как уточнили в суде, административные протоколы были составлены в отношении Киркорова с января по ноябрь 2021 года. Сумма невыплаченных певцом штрафов составляет примерно 45 тысяч рублей.

Киркорову вменяется ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок). Наказанием за это правонарушение будет либо новый административный штраф, в два раза превышающий сумму неоплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Судебные заседания пройдут 14 декабря.

Москва Филипп Киркоров

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