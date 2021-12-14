На некоторых московских улицах с 24 декабря изменится стоимость парковки

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - С 24 декабря изменится стоимость парковки на некоторых улицах Москвы, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На 29 улицах стоимость парковки будет снижена, что позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Также на загруженных улицах станет больше парковок только для жителей.

На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками - например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади, тариф вырастет: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час (включая воскресенье).

"Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов", - пояснили в дептрансе.

Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест. Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: на 1-м участке в дневное время стоимость будет составлять 450 руб./час, на 2-м участке - 400 руб./час.