На 53 московских улицах сменится стоимость парковки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С пятницы, 24 декабря изменится стоимость парковки на 14% улицах Москвы, в частности в центре Москвы на 53 улицах будет установлен новый тариф: с 08:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 08:00 - 200 руб./час (включая воскресенье).

"Мы постоянно анализируем загруженность платных парковок, чтобы понять, выполняют ли свою функцию установленные тарифы. На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения - рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности - парковки заполнены на 95-100%. Благодаря изменению тарифов, на парковках будет оставаться до 10-15% свободных мест - жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться", - сообщали ранее "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Собеседник агентства отмечал, что на 29 улицах стоимость парковки будет снижена, что позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Также на загруженных улицах станет больше парковок только для жителей.

"На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками - например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади - будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 - 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 200 руб./час (включая воскресенье). Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов", - пояснили в департаменте.

Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест. Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: на 1-м участке в дневное время стоимость будет составлять 450 руб./час, на 2-м участке - 400 руб./час.