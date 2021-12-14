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Столичный трамвайный маршрут "Аннушка" возобновит работу 15 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Трамвайный маршрут "А" ("Аннушка") возобновляет работу в Москве с 15 декабря, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также снова начнут курсировать трамваи по маршрутам №3 и №39.

Маршрут №А идет от Новоконной площади, №3 - от "Чертановской", №39 - от "Университета". Все три следуют до метро "Чистые пруды".

Трамвайный маршрут "А" был запущен в 1911 году и первоначально был кольцевым.

Москва Аннушка

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