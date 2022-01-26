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Дептранс Москвы сообщил о сокращении интервалов у трамваев до 4 минут

Депутат Мосгордумы Беседина, ссылаясь на жалобы москвичей, утверждает обратное

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2021 году на 75% участков трамвайных маршрутов интервалы движения трамваев стали меньше четырех минут, заявили в городском Департаменте транспорта.

Там подчеркнули, что этот показатель - один из самых низких в мире. В Сиднее, например, трамваи ходят с интервалом в восемь минут, а в Гонконге - больше десяти минут.

За последние пять лет в городском парке появился 461 новый трамвай, добавили в департаменте.

После того, как трамваи перешли под управление "Московского метрополитена", трамвайные пути ремонтируют, не закрывая линии в будни. В 2022 году планируется отремонтировать 20 стрелочных переводов, около 90 км контактной сети и питающих кабелей. При этом 70% работ выполнят силами метрополитена, добавили чиновники.

В Москве люди жалуются, что на некоторых маршрутах в последнее время трамвая приходится ждать до 24-30 минут (маршруты №№ 2, 9, 4Л и 4П), говорится в письме депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой на имя заммэра Максима Ликсутова. Об этом обращении рассказал РБК. Депутат, ссылаясь на массовые жалобы горожан, просит чиновника объяснить "столь существенное ухудшение" ситуации с трамваями. По сведениям Бесединой, трамваи стали ходить реже из-за "масштабных проблем" с ремонтом трамвайных вагонов.

Дептранс в Telegram-канале объяснил задержки трамваев в прошлом году многочисленными ДТП на путях, напоминает РБК.

Опрошенные РБК эксперты отмечают увеличение интервалов в движении трамваев на большинстве маршрутов и уменьшение числа рейсов, а также числа самих маршрутов. Источники РБК отмечают и то, что определенному проценту закупленных трамваев нужен ремонт после ДТП.

Москва Дептранс Московский метрополитен

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