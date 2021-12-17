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В Москве задержали сторонника ИГ, пытавшегося вербовать студентов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщает о задержании в столице сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ), пытавшегося вербовать студентов Российского технологического университета МИРЭА.

Сторонник ИГ был задержан сотрудниками ФСБ совместно с полицейскими при силовой поддержке Росгвардии, заявили в управлении.

По данным спецслужбы, задержанный гражданин среднеазиатской республики являлся студентом "РТУ-МИРЭА". Он "неоднократно оправдывал деятельность сторонников МТО и пропагандировал их идеологию" в интернете, распространял материалы, формирующие негативное отношение "к традиционным формам ислама, а также иным религиям", призывал к вооруженной борьбе для установления халифата в Ираке и Сирии силами ИГ, говорится в сообщении.

В результате проведенной спецоперации в общежитии МИРЭА он был задержан. По данному факту следственное управление по Восточному административному округу столичного главка СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма", сказали в УФСБ.

ФСБ Москва

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