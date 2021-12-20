Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы благодаря спецслужбам РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 20 декабря.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем работника органов безопасности. Этот профессиональный праздник, а он отмечается более четверти века, стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от родины отстаивают ее национальные интересы", - сказал Путин в своем видеобращении.

Он также поблагодарил ветеранов органов безопасности.

"Вы с честью... выдержали многие трудные испытания - в военное и мирное время. Невзирая на риск, всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи", - отметил президент.

По словам главы государства, нынешняя "сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования".

"Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи - жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы", - отметил Путин.

Президент добавил, что за 11 прошедших лет российские спецслужбы предотвратили более 200 террористических актов. Многие из таких преступлений пресекаются на стадии подготовки.

"Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много. Важно и дальше действовать наступательно и эффективно. При координирующей роли национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров, - сказал Путин.

По его словам, среди других приоритетных задач, перед спецслужбами России стоит продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, а также "обеспечение надежной защиты государственных рубежей".

При этом Путин назвал экстремизм прямой угрозой для единства России.

"Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды. Не допускать вовлечение людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность. В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль службы внешней разведки. Прежде всего, это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки мира в целом и в отдельных регионах", - подчеркнул президент России.

Особо президент отметил "грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и ГУСП".

"Не сомневаюсь, что вы и впредь будете действовать столь же надежно и эффективно (...) Не сомневаюсь, что и в дальнейшем вы будете работать на совесть, добиваться значимых результатов по всем ключевым направлениям, за которые отвечают ваши ведомства. Хочу поблагодарить сотрудников российских спецслужб за верность долгу и присяге", - заключил президент.