В Москве открылись елочные базары

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ели, пихты, сосны смогут приобрести москвичи на елочных базарах, которые открылись в понедельник в столице, сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

"Сегодня, 20 декабря, начали работать порядка 240 елочных базаров. (...) Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставить дерево у себя дома", - сказал Немерюк журналистам.

Он добавил, что на базарах продают ели, пихты, сосны, а также саженцы и лапники – пучки веток хвойных деревьев. В Москву привезли деревья из Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, а также из Дании.

Новогодняя ель обойдется покупателю по цене 1 тыс. руб. за метр, если дерево отечественное, и 3-3,5 тыс. за метр, если импортное. Цена за букет хвойных веток начинается от 100 рублей.