Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства полностью украсили Москву к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка", - отметил он.

Бирюков уточнил, что в общей сложности установлено более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - отметил Бирюков.

"Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тыс. елей", - сказал заммэра.

Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.