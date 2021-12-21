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Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства полностью украсили Москву к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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"В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка", - отметил он.

Бирюков уточнил, что в общей сложности установлено более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - отметил Бирюков.

"Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тыс. елей", - сказал заммэра.

Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.

Петр Бирюков Москва

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