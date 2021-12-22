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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число прихожан РПЦ в Москве сократилось на треть с начала пандемии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл заявил о существенном уменьшении числа прихожан московских церквей с весны прошлого года, когда началась пандемия и были введены повсеместные ограничения.

"Исследование показало, что по сравнению с 2019 годом число прихожан, снизившееся в двадцатом году в среднем на 32%, осталось в двадцать первом году на этом же невысоком уровне, а в летние месяцы их число еще более уменьшилось", - сказал патриарх в среду на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

По словам предстоятеля, у этого явления есть разные причины, в числе которых выросшая смертность, опасения за здоровье, соблюдение санитарной дистанции, переезд целых семей из Москвы в пригород, самоограничения для людей старшего возраста, а также "утрата доброго навыка" ходить на богослужение каждую субботу и воскресенье.

Эта ситуация, считает патриарх Кирилл, накладывает на духовенство еще большую пастырскую ответственность за каждого приходящего в храм.

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