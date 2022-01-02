В РПЦ не считают присоединение африканских приходов ее вторжением в Африку

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви указали на вынужденный характер ее прихода на каноническую территорию Александрийского патриархата, отметив, что присоединение сотни африканских приходов стало ответом на просьбы самих верующих.

"Речь не идет ни о каком вторжении, речь не идет о том, что мы как-либо хотели ослабить Александрийский патриархат. Речь идет просто о том, чтобы дать возможность тем православным верующим, как русскоязычным, так и говорящим на языках Африки, как белым, так и черным, всем тем, кто не желает ассоциироваться с расколом, иметь общение с канонической Православной церковью и получать от канонических священников святое причастие и другие таинства", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале Россия-24.

Архиерей утверждает, что Русская православная церковь не стала бы входить в Африку, если бы не настойчивые просьбы африканского духовенства, которое обратилось к ней вскоре после того, как патриарх Александрийский Феодор поддержал церковный раскол на Украине.

"Первое такое обращение было сделано два года назад, и мы терпеливо ждали, мы не отвечали на это обращение, мы изучали обращения тех клириков, которые подали нам прошения, мы посылали различные сигналы Александрийскому патриарху о том, что мы не хотели бы вступать на территорию Африки. Но после того, как все наши предложения были отвергнуты, и после того, как Александрийский патриарх показал, что он не собирается менять свою позицию по Украине, то что нам оставалось делать", - сказал митрополит.

На данный момент в состав РПЦ приняты 102 священнослужителя из восьми стран Африки. "Но нам известно, что есть и другие священнослужители, которые тоже желают присоединиться к Русской православной церкви, и мы тоже их будем принимать", - заключил митрополит Иларион.

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Долгое время он был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

В 2018 году, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне. Однако год спустя он все же заявил о признании неканонической церкви Украины, с чем не согласились многие пастыри Александрийского патриархата.