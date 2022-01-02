Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РПЦ не считают присоединение африканских приходов ее вторжением в Африку

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви указали на вынужденный характер ее прихода на каноническую территорию Александрийского патриархата, отметив, что присоединение сотни африканских приходов стало ответом на просьбы самих верующих.

"Речь не идет ни о каком вторжении, речь не идет о том, что мы как-либо хотели ослабить Александрийский патриархат. Речь идет просто о том, чтобы дать возможность тем православным верующим, как русскоязычным, так и говорящим на языках Африки, как белым, так и черным, всем тем, кто не желает ассоциироваться с расколом, иметь общение с канонической Православной церковью и получать от канонических священников святое причастие и другие таинства", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале Россия-24.

Архиерей утверждает, что Русская православная церковь не стала бы входить в Африку, если бы не настойчивые просьбы африканского духовенства, которое обратилось к ней вскоре после того, как патриарх Александрийский Феодор поддержал церковный раскол на Украине.

"Первое такое обращение было сделано два года назад, и мы терпеливо ждали, мы не отвечали на это обращение, мы изучали обращения тех клириков, которые подали нам прошения, мы посылали различные сигналы Александрийскому патриарху о том, что мы не хотели бы вступать на территорию Африки. Но после того, как все наши предложения были отвергнуты, и после того, как Александрийский патриарх показал, что он не собирается менять свою позицию по Украине, то что нам оставалось делать", - сказал митрополит.

На данный момент в состав РПЦ приняты 102 священнослужителя из восьми стран Африки. "Но нам известно, что есть и другие священнослужители, которые тоже желают присоединиться к Русской православной церкви, и мы тоже их будем принимать", - заключил митрополит Иларион.

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Долгое время он был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине.

В 2018 году, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне. Однако год спустя он все же заявил о признании неканонической церкви Украины, с чем не согласились многие пастыри Александрийского патриархата.

Россия РПЦ Африка

Новости

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится вечером 2 января

Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый в космос

Пандемия коронавируса

Франция сократит карантин для людей с положительным тестом на COVID-19

Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Что произошло за сутки: суббота, 1 января

Российских и чешских хоккеистов сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от масок

Орбиту МКС поднимут 12 января

Орбиту МКС поднимут 12 января

Сторонники Саакашвили прекратили голодовку в Тбилиси

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });