Мэрия Москвы пообещала достроить Юго-Восточную хорду до конца 2023 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы утвердила проект планировки последнего участка Юго-Восточной хорды - вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, работы на магистрали планируют завершить до конца 2023 года, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Протяженность участка по прямому ходу составит около 4 км. В рамках проекта будет построено или реконструировано около 10 км дорог.

Проект по строительству хорды включает строительство всего около 100 км дорог, возведение 55 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Ожидается, что она улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы.