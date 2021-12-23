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Мэрия Москвы пообещала достроить Юго-Восточную хорду до конца 2023 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы утвердила проект планировки последнего участка Юго-Восточной хорды - вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, работы на магистрали планируют завершить до конца 2023 года, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Протяженность участка по прямому ходу составит около 4 км. В рамках проекта будет построено или реконструировано около 10 км дорог.

Проект по строительству хорды включает строительство всего около 100 км дорог, возведение 55 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Ожидается, что она улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы.

Москва Юго-Восточная хорда МЖД

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