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На портале mos.ru стали доступны услуги для инвалидов по обеспечению ТСР

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Новые услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР) могут получить инвалиды на официальном сайте столичной мэрии, сообщает в пятницу пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"В прошлом году в Москве запустили онлайн-услугу по оформлению заявки на получение компенсационной выплаты на приобретение технических средств реабилитации. А с сегодняшнего дня, дополнительно к этой услуге, можно будет получить и сами технические средства реабилитации, и компенсацию за их самостоятельное приобретение по заявлению в электронном виде. Планируется, что новой онлайн-услугой смогут воспользоваться более 260 тыс. москвичей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь появилась возможность подачи заявления на получение компенсации или выдачу технических средств реабилитации непосредственно через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка документов и сведений проводится путем межведомственного взаимодействия, а предоставленных чеков - онлайн.

Новым сервисом могут воспользоваться пользователи со стандартной или родной учётной записью. Прием заявлений через mos.ru от уполномоченного представителя заявителя не предусмотрен. В интересах ребенка-инвалида заявление подается законным представителем.

В текущем году более 200 тыс. москвичей с инвалидностью получили технические средства реабилитации, ещё порядка 60 тыс. - компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР. В 2022 году на обеспечение москвичей техническими средствами реабилитации и выплату компенсаций за самостоятельное приобретение гражданами ТСР будет выделено более 5 млрд руб.

Москва мэрия Москвы

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