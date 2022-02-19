Правительство утвердило ежегодное вручение премии за вклад в реабилитационные технологии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Национальная премия "Надежда на технологии" теперь будет вручаться ежегодно в рамках одноименного национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу.

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Награда, как и прежде, будет присуждаться за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий. Главная цель - выявление и поддержка лучших российских инновационных разработок в сфере реабилитации, повышение качества технических средств для инвалидов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот форум проводится в России с 2016 года для развития производства продукции для инвалидов. Премия в его рамках вручалась и раньше, но не на регулярной основе.

В кабмине сообщили, что условия и порядок присуждения ежегодной премии, а также правила отбора лауреатов утвердит Министерство промышленности и торговли.