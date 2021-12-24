Вдоль Рижского вокзала в Москве обустроят пешеходную площадь

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во время создания транспортно-пересадочного узла "Рижская" вдоль Рижского вокзала организуют пешеходную площадь, на нее будут выходить продленные трамвайные маршруты, сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса.

Чтобы снизить загрузку проспекта Мира в сторону МКАД, "будет построена дополнительная улично-дорожная сеть" и изменены маршруты наземного транспорта, пообещал через пресс-службу заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, рядом с создаваемым ТПУ будут развивать прилегающую территорию. Ключевой задачей он назвал увязку между собой различных видов транспорта. Так, для этого второй выход со станции "Рижская" Большой кольцевой линии московского метрополитена интегрируют с конкорсом МЦД-2,3,4 и вокзальным комплексом ВСМ-1.

Кроме того, в рамках создания ТПУ построят дополнительный пешеходный переход через Проспект Мира.

Маршрут будущей ВСМ-1 предусматривает четыре остановки в пределах Москвы: на Ленинградском вокзале, будущем ТПУ "Рижская" в районе Рижского вокзала, Петровско-Разумовской и в Зеленограде. Для строительства транспортно-пересадочного узла планируют реорганизовать площадь возле метро "Рижская", проложить новые пешеходные маршруты, организовать пересадки с одного вида транспорта на другой, выделить стоянки для такси и общественного транспорта.

"Также рассматривается возможность продления существующей трамвайной линии от Трифоновской улицы до Рижского вокзала, что создаст дополнительный маршрут для пассажиров к вокзальному комплексу", - уточнили в ведомстве.

В июле 2021 года мэрия Москвы утвердила проект благоустройства ТПУ на базе Рижского вокзала. Отмечалось, что ключевым элементом проекта станет строительство новой платформы на станции "Рижская". Перейти на нее с БКЛ метро можно будет по надземному переходу.