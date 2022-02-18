Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - ШвецияПодробнее
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Собянин рассказал, на какой станции метро будет самый длинный эскалатор

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Строящаяся станция Большой кольцевой линии метро "Марьина Роща" войдет в топ-3 самых глубоких станций Москвы и у нее будет самый длинный эскалатор протяженностью 135 метров, рассказал мэр города Сергей Собянин. В пятницу он там побывал и посмотрел за ходом работ.

"Марьина роща" - это одна из самых сложных станций, она строится в закрытом контуре, под землей, что прямым образом влияет на ход работ", - объяснил он журналистам.

Эта станция будет связана с Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-2 и будущим МЦД-4, рассказал Собянин.

"Таким образом здесь будет сформирован полноценно транспортно-пересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей", - добавил мэр.

Когда станцию достроят, прилегающую к ней территорию благоустроят: вымостят гранитом, озеленят и украсят малыми архитектурными формами.

Также там будут организованы новые остановки наземного транспорта и зоны kiss&ride (зоны кратковременной остановки машин для посадки или выгрузки пассажиров без парковки).

Префекту Северо-Восточного административного округа Алексею Беляеву мэр поручил летом максимально активно провести благоустройство, "чтобы к запуску станции все было готово".

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии сейчас строют три станции - "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.

Москва Московский метрополитен БКЛ Сергей Собянин Марьина Роща СВАО Алексей Беляев

Новости по теме

Новости

В Москве в четверг "заминировали" более двух тысяч объектов

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на 15%

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Температура в Москве приблизилась к рекорду

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });