Собянин рассказал, на какой станции метро будет самый длинный эскалатор

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Строящаяся станция Большой кольцевой линии метро "Марьина Роща" войдет в топ-3 самых глубоких станций Москвы и у нее будет самый длинный эскалатор протяженностью 135 метров, рассказал мэр города Сергей Собянин. В пятницу он там побывал и посмотрел за ходом работ.

"Марьина роща" - это одна из самых сложных станций, она строится в закрытом контуре, под землей, что прямым образом влияет на ход работ", - объяснил он журналистам.

Эта станция будет связана с Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-2 и будущим МЦД-4, рассказал Собянин.

"Таким образом здесь будет сформирован полноценно транспортно-пересадочный узел, а северо-восточный участок повлияет на жизнь 800 тысяч жителей", - добавил мэр.

Когда станцию достроят, прилегающую к ней территорию благоустроят: вымостят гранитом, озеленят и украсят малыми архитектурными формами.

Также там будут организованы новые остановки наземного транспорта и зоны kiss&ride (зоны кратковременной остановки машин для посадки или выгрузки пассажиров без парковки).

Префекту Северо-Восточного административного округа Алексею Беляеву мэр поручил летом максимально активно провести благоустройство, "чтобы к запуску станции все было готово".

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии сейчас строют три станции - "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.