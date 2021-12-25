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Синоптики пообещали москвичам продолжение снегопада в субботу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в субботу днем ожидается метель и 5-7 градусов мороза, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

"Облачно. Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы", - говорится в сообщении.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с, а атмосферное давление составит 729 мм рт. ст., отмечают в Гидрометцентре.

Ночью ожидается небольшой снег и гололедица. Температура, согласно прогнозу, составит минус 11-13 градусов.

Москва Гидрометцентр

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