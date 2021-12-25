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Высота сугробов в Москве превысила 30 см

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Утром в субботу высота снежного покрова на ВДНХ достигла 25 см, в центре (Балчуг) - 29 см, на северо-западе -31 см, сообщается на сайте "Метеоновости".

Как отмечается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, в Москве повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест и межквартальных проездов.

Под особым контролем городских служб находится уборка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Власти Москвы просят водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.

Москва

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