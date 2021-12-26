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Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы

Ему удалось скрыться

Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают мужчину, который угрожал гранатой посетителям торгового центра на севере Москвы при попытке похитить товар из магазина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"По предварительным данным 26.12.21 года в торговом павильоне ТЦ, расположенного на Ленинградском шоссе, неизвестный мужчина пытался похитить товар. Сотрудниками охранной организации данный гражданин был задержан. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся", - сказали в пресс-службе управления.

В настоящее время на месте работают оперативники. Пострадавших в результате происшествия нет. Принимаются меры к задержанию мужчины.

По данным информированного источника агентства, инцидент произошёл в торговом центре "Метрополис".

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