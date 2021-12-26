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Задержан угрожавший гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина в торговом центре на севере Москвы, угрожая привести в действие гранату, сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

МоскваНеизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере МосквыНеизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере МосквыЧитать подробнее

"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", - сказали журналистам в управлении.

При этом в МВД не уточнили, обнаружены ли опасные предметы у задержанного.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охраны. В дальнейшем мужчина достал предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал.

Москва

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