Задержан угрожавший гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина в торговом центре на севере Москвы, угрожая привести в действие гранату, сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", - сказали журналистам в управлении.

При этом в МВД не уточнили, обнаружены ли опасные предметы у задержанного.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охраны. В дальнейшем мужчина достал предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал.