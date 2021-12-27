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Движение на Киевском направлении МЖД восстановлено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой в движении поездов на Киевском направлении МЖД. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение через станцию Бекасово-1 Киевского направления возобновлено. Несколько поездов в обе стороны отправились со значительной задержкой", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Киевском направлении из-за остановки грузового состава по техническим причинам было приостановлено движение в Москву и из Москвы в сторону дальнего Подмосковья через станцию Бекасово-1.

Для введения направления в график диспетчеры внесли корректировки в расписание движения поездов, предупредили в департаменте.

Москва

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