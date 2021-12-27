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Прервано движение на Киевском направлении МЖД

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел вечером в понедельник на Киевском направлении МЖД, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Киевском направлении из-за остановки грузового состава по техническим причинам временно приостановлено движение в Москву и из Москвы в сторону дальнего Подмосковья через станцию Бекасово-1", - говорится в сообщении.

По информации департамента, в МЖД принимают все меры для возобновления движения поездов.

МЖД Москва Московская область

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