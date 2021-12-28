Сторонник ИГ получил 19 лет за подготовку теракта в военном суде в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Уроженец Центральной Азии осужден на 19 лет за подготовку теракта в здании военного суда в столице, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и области.

Второй западный военный суд отправил А.Умарова в колонию строгого режима, сказали в УФСБ, добавив, что приговор вступил в законную силу.

Умаров признан виновным в содействии террористической деятельности, публичным призывам к ней, участии в террористическом сообществе, а также незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывчатки.

Сотрудники регионального управления ФСБ в ходе расследования собрали исчерпывающие доказательства виновности Умарова в приготовлении к совершению теракта в здании Второго западного военного суда, где он хотел подорвать самодельную бомбу, заявили в спецслужбе.

Установлено, что, готовясь к преступлению, Умаров устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. По полученным от лидеров "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) инструкциям он приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для самодельного взрывного устройства (СВУ), а также поражающие элементы к нему и, собрав их в единое взрывное устройство, спрятал его в лесу рядом с домом. После совершения теракта осужденный планировал выехать на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам.

В ноябре 2020 года в результате своевременных и скоординированных действий сотрудников ФСБ Умаров был задержан в одном из поселков Московской области.

"В ходе проведенного осмотра местности обнаружен "схрон", в котором находились самодельное взрывное устройство, элементы электропитания, флаг с символикой МТО "ИГ", сменная одежда и средства связи", - сказали в УФСБ.