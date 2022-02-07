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Четверо заключенных получили новые долгие сроки за вступление в ИГ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал виновными в терроризме четырех заключенных, отбывающих наказание в колонии строгого режима в Ставропольском крае и назначил им новые сроки лишения свободы от 12,5 до 17 лет, сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что в мае 2020 года заключенный Ахмед Мусалаев добровольно вступил прямо в колонии в "Исламское государство" (признано в России террористическим и запрещено). За два месяца он уговорил присоединиться к ИГ и осужденных Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова. Как считают следствие и суд, они вчетвером создали в колонии ячейку ИГ. Мусалаев ею руководил и докладывал об успехах куратору, находившемуся в Сирии, остальные трое вербовали в ИГ других заключенных и собирали деньги на нужды ячейки.

Фигуранты дела признаны виновными в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), организации или участии в деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и в вербовке в террористы (три эпизода, ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Муслаев приговорен к 17 годам лишения свободы, Токаев - к 13,5, Магомедов и Мажаев получили по 12,5 года.

Ставрополье ИГ Ахмед Мусалаев Ахмед Токаев Южный окружной военный суд Сирия

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