Москвичей предостерегли от уловок лжекоммунальщиков в праздники

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Жителям столицы в праздничные дни следует сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", - рассказал он журналистам.

По словам заммэра, лжекоммунальщики часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

Бирюков призвал москвичей не попадаться на такие уловки.

Как он пояснил, городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что выезды специалистов осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время обязательно согласовывается.

Бирюков подчеркнул, что все внезапные проверки незаконны.

Как он отметил, "если к вам пришли с такой проверкой, то 100% процентов это - мошенники, о визите которых следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы".

Заммэра добавил, что уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.