Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы

Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Массовый конфликт между мигрантами произошел в ночь на 1 января в столичном районе Текстильщики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"В ночное время 1 января между тремя гражданами Узбекистана и десятью выходцами Киргизии произошла драка, в результате которой были тяжело ранены ножом трое мужчин", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, ранения получили двое граждан Узбекистана и один - Киргизии.

По словам собеседника агентства, конфликт произошел на улице Грайвороновской.

Предварительно, причиной драки стала личная неприязнь.

Как сообщил источник, в результате произошедшего полицейские задержали девять граждан Киргизии, участвовавших в конфликте. Всем им выписаны административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ (часть 3 статьи 18.8 КРФоАП).

Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.