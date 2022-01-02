Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

Авария рейсового автобуса под Рязанью, QR-коды в ресторанах Петербурга, прибыль "Газпрома", а также победа россиян на "Дакаре"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- В России за последние сутки выявили 18 233 новых случая коронавируса, умерли за это время 811 пациентов. Оба показателя стали минимальными с сентября прошлого года.

- Под Рязанью рейсовый автобус, следующий по маршруту "Москва-Астрахань", попал в ДТП. Он столкнулся с опорной конструкцией моста. В результате аварии погибли пять человек, 21 пострадал. Возбуждено два уголовных дела.

- В "Газпроме" ожидают за 2021 год максимальную за всю свою историю прибыль и дивиденды. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

- В Петербурге со 2 января ввели QR-коды в заведениях общепита и розничных магазинах. Теперь они обязаны требовать их у посетителей.

- Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров 19 января совершат выход в открытый космос. По данным "Роскосмоса", основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента МКС.

- Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы. По данным источника, конфликт случился в районе Текстильщики, предварительно, его причиной стала личная неприязнь. Как сообщили в полиции, были задержаны десять человек.

- Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом. Также заболели еще трое игроков ПСЖ. Все они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" в гостях.

- Экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап ралли-рейда "Дакар-2022" в зачете грузовиков. Второе, четвертое и пятое места также у россиян. "Дакар" проходит с 1 по 14 января в Саудовской Аравии.