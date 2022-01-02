Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

Авария рейсового автобуса под Рязанью, QR-коды в ресторанах Петербурга, прибыль "Газпрома", а также победа россиян на "Дакаре"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- В России за последние сутки выявили 18 233 новых случая коронавируса, умерли за это время 811 пациентов. Оба показателя стали минимальными с сентября прошлого года.

- Под Рязанью рейсовый автобус, следующий по маршруту "Москва-Астрахань", попал в ДТП. Он столкнулся с опорной конструкцией моста. В результате аварии погибли пять человек, 21 пострадал. Возбуждено два уголовных дела.

- В "Газпроме" ожидают за 2021 год максимальную за всю свою историю прибыль и дивиденды. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

- В Петербурге со 2 января ввели QR-коды в заведениях общепита и розничных магазинах. Теперь они обязаны требовать их у посетителей.

- Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров 19 января совершат выход в открытый космос. По данным "Роскосмоса", основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента МКС.

- Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы. По данным источника, конфликт случился в районе Текстильщики, предварительно, его причиной стала личная неприязнь. Как сообщили в полиции, были задержаны десять человек.

- Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом. Также заболели еще трое игроков ПСЖ. Все они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" в гостях.

- Экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап ралли-рейда "Дакар-2022" в зачете грузовиков. Второе, четвертое и пятое места также у россиян. "Дакар" проходит с 1 по 14 января в Саудовской Аравии.

Новости по теме

Новости

В пункты вакцинации Петербурга в первый день января пришли более 300 человек

Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

ГИБДД не исключила усталость водителя автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

Число госпитализированных из автобуса после ДТП под Рязанью увеличилось до 12

Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый в космос

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

После ДТП с автобусом под Рязанью в больницу попали семь его пассажиров

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью

МВД подтвердило гибель пяти человек в аварии с автобусом под Рязанью
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });