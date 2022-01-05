Драка между охранниками и строителями из КНДР произошла на стройке в Новой Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Охранники строительного объекта в Новой Москве подрались с иностранными рабочими из КНДР из-за отсутствия у последних разрешения на работу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вечером 4 января в поселении Сосенском в Новой Москве пятеро рабочих из КНДР пытались пройти на строительный объект без разрешительных документов на ведение работ, но были остановлены охранниками. Между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пятеро иностранцев получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Восемь охранников-участников конфликта задержали и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.