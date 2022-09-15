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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Хуснуллин допустил привлечение строителей из КНДР ради точечных задач

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Строители из КНДР могут быть точечно привлечены на стройки в России, их массового найма не планируется, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Массово мы их не привлечем, до 50 тысяч. В масштабе имеющихся кадров в 5 млн строителей это только для решения точечных вопросов", - сказал он.

В августе Хуснуллин в интервью РБК назвал трудовой рынок Северной Кореи "очень интересным". При этом он отметил, что Россия исторически ориентировались на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки.

"Они (северокорейцы - ИФ), конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые", - отмечал вице-премьер.

Марат Хуснуллин КНДР
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