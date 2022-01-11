В Парке Горького в Москве реконструируют спорткомплекс

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мосгосэкспертиза согласовала проект реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в Парке Горького, сообщил через пресс-службу руководитель комитета Валерий Леонов.

Речь идет о здании по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 25. После капитальных работ в нем разместят два спортзала - универсальный спортзал с зонами для занятия гимнастикой и спортивными играми, а также тренажерный зал. Также там появится медицинский кабинет, раздевалки для посетителей, тренерская, инвентарная и бар.

Фасад здания облицуют фиброцементными панелями. Вокруг здания заменят покрытия проездов и восстановят газон.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обещал, что стилистически здание будет схоже с музеем современного искусства "Гараж". "Визуально комплекс будет максимально интегрирован в окружающую среду, для этого архитекторы предлагают использовать перфорированные металлические панели с зеркальным эффектом", - объяснял он.