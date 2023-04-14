В Москве пройдет конкурс на право открыть прокат инвентаря в ЦПКиО

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Москва выставила на торги право открыть на пять лет пункт проката в нестационарном торговом объекте на Андреевской набережной в с Парке Горького, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике.

На открытый аукцион выставлен павильон на участке площадью 44,7 квадратного метра, рассказал руководитель департамента Иван Щербаков. Победитель аукциона сможет открыть в нем пункт проката спортивного и туристического инвентаря и оборудования, а также оказывать услуги по заточке коньков, ремонту велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов".

Кроме крытого павильона площадью 30,5 квадратного метра в состав лота входит прилегающая территория площадью 14,2 квадратного метра, где в период с 15 апреля по 30 сентября победитель торгов сможет размещать спортинвентарь и оборудование. Заявочная кампания завершится 21 апреля, торги пройдут на электронной площадке 26 апреля.

Павильон представляет собой деревянный каркас, обшитый снаружи профилированным металлом. Внутри располагаются зоны хранения инвентаря и стойка работника проката с встроенными местами хранения.